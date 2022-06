Plakolm auf New York-Reise

Am Montag reise die türkise Jugend-Staatssekretärin in die US-Metropole.

New York/USA. Claudia Plakolm spult in den Vereinigten Staaten ein dichtgepacktes Programm ab: Anfang der Woche hielt sie vor der Generalversammlung der UN eine Rede zur Stärkung der Rolle der Jugend in der Verbrechensverhütung. Danach ging es weiter zu Arbeitsgesprächen, unter anderem mit den Jugendministern der Dominikanischen Republik und Paraguay.

Gedenken. Am Dienstagnachmittag verlieh die Oberösterreicherin dann österreichischen Staatsbürgerschaften an junge Menschen, die Nachkommen von NS-Vertriebenen sind. In der Park Wast Synagogue sprach sie mit Rabbi Scheier.

Vor Abreise Termin bei FB-Mutterkonzern Meta

Abschied. Bevor sie heute wieder zurück nach Österreich reist, steht noch ein besonderes Arbeitsgespräch an: Die Jugendstaatssekretärin ist beim Facebook-Mutterkonzern Meta eingeladen: Dem Internetriese gehören unter anderem Instagram, WhatsApp, Facebook und Oculus. Zusätzlich trifft Plakolm noch österreichische Jungunternehmer - dann geht es für sie nachhause.