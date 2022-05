Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag in Graz steht die nächste Regierungsumbildung in Haus. Landwirtschaftsministerin Köstinger steht vor dem Rücktritt.

Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger wird heute um 11:00 eine persönliche Erklärung abgeben, ihr Rücktritt steht im Raum. Die 42-Jährige will sich aus der Spitzenpolitik zurückziehen, zuletzt war sie noch bei den Verhandlungen zu möglichen Corona-Lockerungen im Einsatz.



Wer Köstingers Nachfolger wird, steht noch in den Sternen. Die Personalie soll in den nächsten Tagen geklärt werden. Aus dem Umfeld Köstingers ist gegenüber POLITIK-LIVE zu hören, sie habe schon länger mit dem Gedanken eines Rücktritts gespielt, jetzt seien die großen Punkte abgeschlossen.

Bereits im Herbst habe es erstmals Gedanken zum Rücktritt gegeben, es habe aber noch zu viele offene Themen, wie die gemeinsame Agrarpolitik, die Herkunftskennzeichnung auf Lebensmittel gegeben. Zudem soll sie von Bundeskanzler Nehammer gebeten worden sein, für eine Übergangsphase an Bord zu bleiben. Nun wird sich Kösinger komplett aus der Politik zurückziehen, auch das Nationalratsmandat wird sie zurücklegen.