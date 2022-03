Pahor und VdB sprachen über Lösungsmöglichkeiten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seinen slowenischen Amtskollegen Borut Pahor in der Hofburg empfangen.

Wie Pahor auf Twitter mitteilte, ging es in dem Gespräch insbesondere um die militärische Aggression Russlands in der Ukraine. Die beiden Präsidenten hätten über Möglichkeiten für die Beendigung des Krieges und "die Schaffung eines Dialogs, der eine friedliche Lösung bringen könnte" gesprochen.

Pahors Wien-Besuch findet gleichzeitig mit der Kiew-Reise des slowenischen Ministerpräsidenten Janez Jansa statt, die international für Schlagzeilen sorgt. Während die Reise Jansas und seiner Amtskollegen aus Polen (Mateusz Morawiecki) und Tschechien (Petr Fiala) von vielen Unterstützern der Ukraine als starkes Signal bejubelt wurde, sorgte es unter EU-Diplomaten auch für Stirnrunzeln.

Van der Bellen hatte kurz vor dem Treffen mit Pahor Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in der Hofburg empfangen, um sich "über die aktuelle Lage betreffend die russische Invasion in der Ukraine und geplante nächste Maßnahmen auf europäischer Ebene" informieren zu lassen. "Ein sofortiger Waffenstillstand und der Abzug Russlands bleiben oberstes Ziel", so Van der Bellen auf Twitter.

Pahor will seinen Blick auf den Ukraine-Krieg am morgigen Mittwoch in einem Vortrag an der Diplomatischen Akademie näher erläutern. Er hatte in der Vorwoche auch am Antalya Diplomacy Forum teilgenommen und dort unter anderem mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg diskutiert.