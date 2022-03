Ostern winkt große Freiheit: Corona-Regeln laufen aus

Nach einem riesigen Chaos hat Gesundheitsminister Johannes Rauch endlich seine Corona-Verordnung fertig. Spannend: Just am Karsamstag laufen die Maßnahmen aus.

Zwar wird die Maskenpflicht nach dem Streiten der Infektionszahlen wieder ausgedehnt. Doch gibt es Erleichterungen bei der Absonderung für Corona-Infizierte. Nach zähem koalitionären Ringen legte das Gesundheitsministerium am Mittwoch die neuen Regeln vor.

Ostern fällt alles - wenn nicht verlängert wird

Das Spannende abseits des Ringens: Die Regeln gelten ab 24. März, 0 Uhr – die Verordnung hat aber wie immer ein Ablaufdatum. Und das hat es in sich: Am 16. April, 24 Uhr läuft die Verordnung aus - also am Karsamstag vor Ostern. Wenn Rauch nicht eine Verlängerung mit der ÖVP und den Ländern verhandelt, winkt damit am Ostersonntag der erst Tag ganz ohne Corona-Maßnahmen.

Und das steht drinnen: