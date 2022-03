ÖVP-Geheim-Klausur am Wolfgangsee

Inflation, Pflegereform, angekratzte Umfragewerte – die ÖVP hat viel zu bereden.

St. Wolfgang. Der Name des Hotels ist streng geheim, in dem sich Kanzler, ÖVP-Minister und der gesamte Klub der Volkspartei zur 2-Tage-Klausur versammeln. Die ÖVP will weder Journalisten, noch sonstige Interessierte vor Ort haben – und schon gar keine Demonstranten. Deshalb gibt es erstmals keine Details zum Parteitreff: Der ersten mehrtätigen Klausur seit Corona.



Kanzler kam früher. Kanzler Karl Nehammer ist bereits am Sonntag mit seinem engstem Kreis zur Geheimsitzung in Oberösterreich angereist. Am Montagnachmittag hielt der Kanzler dann eine Rede vor dem gesamten Klub und allen Ministern der Volkspartei – er skizzierte die drängendsten Themen in Staat und Partei.

»Informationswelle« bald in den Ortsparteien

Schwerpunkte. Auch der strahlende Sonnenschein über dem Wolfgangsee konnte nicht über die Probleme der Partei hinwegtäuschen. Bis heute Dienstag diskutiert die ÖVP die Integration von Flüchtlingen, mehr Budget für das Heer, die lange aufgeschobene Pflegereform und Maßnahmen gegen die Mega-Teuerung. Laut Klubchef August Wöginger bereiten die Abgeordneten eine „Informationswelle“ vor, um ÖVP-Themen in den Ortsparteien zu bewerben.