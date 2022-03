Johannes Rauch wird am Dienstag als neuer Gesundheitsminister angelobt - er will nicht den Fehler machen, die Pandemie für beendet zu erklären

Sein „prioritäres Ziel“ sei es, „denselben Fehler nicht ein zweites oder drittes Mal“ zu wiederholen und den Winter gut vorzubereiten, kündigte der designierte Gesundheitsminister Johannes Rauch am Freitag an. Davor hatte der erweiterte grüne Bundesparteivorstand den Vorschlag von Grün-­Vizekanzler Werner Kogler bestätigt Rauch statt Wolfgang Mückstein als Gesundheitsminister einzusetzen. Am Dienstag soll der bisherige grüne Umweltlandesrat aus Vorarlberg von Bundespräsident Van der Bellen angelobt werden.

Das sind die ersten Ansagen

Rauch fackelte nicht lange - und sagte gleich, was er als Minister machen will



Rauch über sein neues Amt: „Ich übernehme ein Amt immer noch in der Pandemie. Den Fehler, diese vorschnell für zu Ende zu erklären, mache ich nicht.“

Rauch im Gespräch mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.