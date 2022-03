Nehammer trifft Steinmeier, Scholz, Habeck und Lindner

Bundeskanzler Karl Nehammer reist am Donnerstag in Begleitung von Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) für eine Reihe an Arbeitsgesprächen nach Berlin.

Nehammer wird in der deutschen Hauptstadt seinen deutschen Amtskollegen Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) treffen. Ein Treffen mit Frank-Walter Steinmeier findet aufgrund einer Corona-Erkrankung des deutschen Bundespräsidenten nicht statt.

Von Scholz erwartet sich Nehammer Unterstützung gegen eine dauerhafte Vergemeinschaftung von Schulden in der EU. "Dieses Instrument war für Krisen passend, darf aber kein Dauerzustand werden. Langfristig werden die öffentlichen Haushalte nicht alle Folgen von Krisen auffangen oder ersetzen können", sagte Nehammer im Interview mit der "Welt" (Mittwoch-Ausgabe).

Thema der Gespräche mit Scholz wird laut Bundeskanzleramt allen voran der Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen wie Energiefragen oder die Versorgung von Flüchtlingen sein. "Bei meinem Arbeitsbesuch in Berlin werde ich mit Bundeskanzler Olaf Scholz unter anderem besprechen, wie wir eine Deeskalation und Dialog in der Ukraine bewirken können und in welchen Bereichen Deutschland und Österreich gemeinsame Positionen innerhalb der Europäischen Union vorantreiben können, vor allem auch den Westbalkan betreffend." Außerdem wollen die beiden Regierungschefs die bilateralen Beziehungen, darunter auch die Transitproblematik, aktuelle europäische Themen und den Klimaschutz erörtern.

Angesprochen auf die Haltung Deutschlands und Österreichs gegen ein Öl- und Gasembargo gegen Russland und ob es eine Schmerzgrenze gebe, antwortete Nehammer der "Welt": "Die rote Linie ist schon längst überschritten, indem zivile Städte angegriffen und bombardiert wurden". Es handle sich um "eine zutiefst widerwärtige Situation: Wir haben uns in eine Abhängigkeit begeben, die uns jetzt dazu zwingt, nach wie vor russisches Gas und andere russische Rohstoffe zu kaufen. Was Präsident Putin allerdings völlig falsch eingeschätzt hat, ist, dass ganz Europa beginnt, sich auch in der Energieversorgung völlig neu zu orientieren. Und zwar nachhaltig. Das heißt, die Folgewirkungen für die Russische Föderation sind vielleicht nicht jetzt unmittelbar, aber in zehn, 15 Jahren massiv schmerzhaft."

Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj anders als in anderen Parlamenten im österreichischen Nationalrat nicht sprechen konnte, wollte Nehammer zwar nicht bewerten. Was er aber "sagen kann, ist, dass es eine vergebene Chance ist. Es hilft einfach, die Situation besser zu verstehen, wenn man die Menschen vor Ort hört." Außerdem sprach sich der Bundeskanzler anders als die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) für die Registrierung von Ukraine-Flüchtlingen aus. Diese sei wichtig, weil erst damit die staatliche Hilfskette einsetzen könne. Außerdem sei es ein Sicherheitsthema. "Man kann etwa organisierter Kriminalität oder Menschenhandel nur begegnen, wenn man alle erfasst, die ins Land kommen."

Im Vorfeld der zweitägigen Reise betonte Nehammer außerdem, dass Deutschland ein sehr wichtiger Partner Österreichs in der EU sei. "Wir sind menschlich, kulturell, politisch und wirtschaftlich sehr eng verbunden. Deutschland ist unser größter Handelspartner mit rund 108 Mrd. Euro Handelsvolumen und 3.000 Niederlassungen österreichischer Unternehmen in Deutschland", sagte der Bundeskanzler. In Berlin steht auch ein Besuch beim Bund der Deutschen Industrie auf dem Programm, wo der Bundeskanzler mit ausgewählten Unternehmerinnen und Unternehmern über den Wirtschaftsstandort sprechen will.