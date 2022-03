Nehammer reist in den Westbalkan

Nehammer zwei Tage am Westbalkan, wo die EU eine Destabilisierung befürchtet.

Belgrad. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Donnerstag vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zum Westbalkan.

Erste Station der zwei­tägigen Reise ist Serbien, das es bisher vermieden hat, im Konflikt zwischen Russland und dem Westen eine klare Position zu beziehen. Am Freitag ist Nehammer zu Gesprächen in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo. In beiden Ländern befürchtet die EU neue Spannungen und eine Destabilisierung durch Russland.

Österreich hat zuletzt 120 Soldaten entsandt

Sanktionen verweigert. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic weigert sich, die von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland mitzutragen. Vielmehr hat die staatliche Fluglinie Air Serbia ihre Flüge nach Moskau erhöht.

In allen drei Ländern will Nehammer betonen, „dass die EU erst vollständig ist, wenn die Westbalkanstaaten beigetreten sind. Österreich ist und bleibt ein Fürsprecher des Westbalkans in der EU.“

Österreich stellt für die EU-Friedenstruppe EUFOR Althea in Bosnien 174 Soldaten und hat zuletzt 120 weitere entsandt.