Ministerauto parkt am Gehsteig: FPÖ macht Video

Der Dienstwagen von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) parkte am Wiener Karlsplatz nicht eben vorschriftsmäßig.

Ein parkendes Ministerauto rief am Freitag den Wiener (nicht amtsführenden) FPÖ-Stadtrat Maximilian Kraus auf den Plan,. Der FPÖler veröffentlichte auf Twitter Videos und Bilder von ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg. Kurzfassung: Man sieht Schallenberg beim „Heuer“ am Karlsplatz ein Gläschen trinken sein Dienstauto parkt derweil am Karlsplatz – und zwar am Gehsteig. Kommentar Kraus‘: "Gleichzeitig werden die Wiener werden mit immer neuen Park- und Autogebühren abgezockt!"

Das ist der Tweet von Kraus.

Schallenbergs Pressesprecherin liefert die Lösung des Park-Rätsels: Der Minister sei 20 Minuten beim Sommerfest der Zeitschrift „Biber“ gewesen – und ja, der Chauffeur habe vorschriftswidrig geparkt: „Sollte eine Parkstrafe verhängt werden, wird der Minister diese selbstverständlich begleichen.“