Das Masken-Aus in allen Schulstufen entschied Bildungsminister Martin Polaschek gegen den Rat von Experten - der Minister kontert jetzt via POLITIK LIVE.

Jetzt fallen die Masken an den Schulen: Nachdem in Volksschulen keine Masken am Sitzplatz mehr getragen werden müssen, ziehen am 21. Februar auch die Unter- und Oberstufen nach. Führende Pandemie-Experten sehen das kritisch: Sowohl Rot-Kreuz-Kommandant Gerry Foitik als auch Virologe Andreas Bergthaler ließen auf Twitter wissen, dass sie diesem weiteren Öffnungsschritt nicht zugestimmt hätten. Und auch Komplexitätsforscher Niki Popper ist nicht gefragt worden - auch wenn er später auf Twitter nachschoss, er sei kein Masken-Experte.

Mückstein hat Ja gesagt

Nun, Polaschek lässt das nicht auf sich sitzen - gegenüber POLITIK LIVE kontert sein Ministerium: "Die Entscheidung über die Masken am Sitzplatz ist in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium gefallen. Von diesem wurde uns mitgeteilt, dass seitens der dort befassten Experten kein Veto eingelegt wurde Deswegen gab es daraufhin die gemeinsame Entscheidung, diese Maßnahme zu setzen."