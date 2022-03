Länder-Gipfel um Flüchtlinge

Bereits 37.800 ukrainische Flüchtlinge wurden registriert.

Wien. Migrationsforscher Gerhard Knaus rechnet mit bis zu 200.000 ukrainische Flüchtlinge, die in Österreich bleiben könnten. 37.500 sind bereits registriert. Innenminister Gerhard Karner hat für heute die Flüchtlingsreferenten der Länder zu sich geladen – und es gibt Gesprächsbedarf.

Denn die Aufteilung ist höchst unterschiedlich: Wien (13.152) und das Burgenland (5.300) haben die meisten registriert – dann folgen NÖ und OÖ mit heweils mehr als 4.000. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer pocht schon auf eine „gerechtere Verteilung“ – was seine Kollegen in Vorarlberg (712) sowie in Salzburg und Kärnten mit (rund) 1.800 Personen nicht gern hören werden.