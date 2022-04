Köstinger stellte neuen Holz-Think-Tank vor

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Montag anlässlich eines "Forst & Holz Gipfels" in Wien einen neuen Think Tank Holz vorgestellt.

Dieser bildet laut Aussendung "einen Rahmen zur Vermittlung, Diskussion und Abstimmung der vielfältigen Aktivitäten der Österreichischen Holzinitiative." In der Denkfabrik sollen Experten aus Verwaltung, Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft zusammenkommen, um über "Herausforderungen der stofflichen und energetischen Holzverwendung" zu beraten und entsprechende Impulse zu liefern. Zusätzlich sei im Landwirtschaftsministerium das Geschäftsfeld "Holzbasierte Wertschöpfungskette" ins Leben gerufen worden. Bei dem Treffen mit Branchenvertretern wurde weiters die Holzinitiative vorgestellt, die als Teil des Waldfonds mit 93 Mio. Euro finanziert wird. Die Initiative soll die Verwendung von Holz als Bau- und Werkstoff sowie als Energieträger fördern. Unterstützung erhalten laut Waldfonds-Onlinepräsenz "Forschungsprojekte, Maßnahmen zur Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung bzw. die Errichtung von für Wohnzwecke oder öffentliche Zwecke genutzten Gebäuden sowie öffentliche Infrastruktur in Holzbauweise mit einem hohen Anteil an nachwachsenden Rohstoffen."