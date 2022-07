Kochers Auto-Unfälle: Versicherung zahlte 23.305,65 Euro

Der Dienst-BMW des Arbeitsministers hatte schon zwei Unfälle, einmal musste sogar seine Kabinettschefin ins Spital.

Und dann hat es gekracht – und das schon zum zweiten Mal. Nach der Präsentation der Arbeitslosenzahlen im September des Vorjahres hatte der Arbeitsminister seinen Schreckmoment. Auf dem Weg zum nächsten Termin kam es auf dem Ring zum Unfall mit einem Lkw. Der Lastwagen wechselte in die mittlere Spur als er auf das Dienstauto des Ministers auffuhr. Kocher blieb unverletzt. Seine Ministeriums Generalsekretärin Eva Landrichtinger (28) wurde leicht verletzt und zur Abklärung ins Spital gebracht.

Nun liegt die Rechnung für den Unfall vor: Laut Anfragebeantwortung Kochers an das Parlament war das zudem nicht der einzige Crash mit dem 6er-BMW des Ministers: „Seit Bestehen des Bundesministeriums für Arbeit beziehungsweise des vormaligen Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend ereigneten sich zwei Unfälle mit dem mir zur Verfügung gestellten Fahrzeug“, schreibt Kocher an das Parlament. Allerdings: Schuld waren jeweils die Unfallgegner – und das bekam deren Versicherung zu spüren: „Die diesbezüglichen Reparaturen wurden seitens des Leasinggebers mit insgesamt € 23.305,65 beziffert und aufgrund des Fremdverschuldens in beiden Fällen durch die Fremdversicherung getragen.“