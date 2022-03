Nach dem "Schleimspur"-Sager von Vizekanzler Werner Kogler in Richtung Wirtschaftskammer fordert deren Chef Harald Mahrer jetzt eine Entschuldigung-

Die österreichische Wirtschaft habe dem russischen Staatschef Wladimir Putin einen "roten Teppich mit Schleimspur" ausgerollt, hatte Kogler in der ZiB2 gewettert - nun, das will die Wirtschaft nicht auf sich sitzen lassen. WKO-Präsident Harald Mahrer fordert jetzt eine Entschuldigung: "Kogler soll Geschichte lernen" wetterte Mahrer und: "Ich weise die haltlosen Vorwürfe des Vizekanzlers entschieden zurück, die WKÖ wäre in irgendeiner Art und Weise für die Abhängigkeit von russischem Gas verantwortlich - sowohl inhaltlich als auch was das Niveau der Wortwahl betrifft."

«Entschuldigung angebracht«

"Es wäre eine rasche Entschuldigung des Vizekanzlers gegenüber der Wirtschaftskammer-Organisation, den Funktionärinnen und Funktionären und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angebracht", so Mahrer.