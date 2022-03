Kein Aprilscherz: Der 6. PCR-Test kostet bis zu 138 Euro

Im Gesundheitsministerium feilt man noch an Details. Fix: Die Tests werden teuer...

Teure Tests. Ab 1. April gibt es pro Person nur noch fünf PCR-Tests und fünf Antigentests gratis. Das gilt schon nächste Woche! Laut Gesundheitsministerium sollen die Länder via Screening-Programm die Gratis-Tests kontrollieren. Der Bund zahlt den Ländern die limitierten Gratistests. Und es gibt keine Preisobergrenze.

In Wien zwischen 50 und 165 Euro. Wie teuer ist der 6. PCR-Test? Die Apothekerkammer erklärt ÖSTERREICH, dass der Preis vermutlich bei rund 50 Euro liegen werde. Die Opern-Apotheke verlangt aber bereits 60 Euro. (Antigen kostet 35 Euro). Die Covid-Fighters in Liesing wollen sogar 165 Euro für einen PCR-Befund. Der ist dafür in deutsch und englisch.

Zeit ist Geld. Der mobile PCR-Testservice von Novogenia will 89 Euro für einen Express-PCR-Test. Das Ergebnis gibt es dafür innerhalb von 4 Stunden. Das Labor Breuer bietet PCR-Tests für 80 Euro an.

Ärztekammer empfiehlt 138 Euro pro PCR-Test

Hoher Preis. In Salzburg empfiehlt die Ärztekammer einen PCR-Tarif von 138 Euro pro Test. Das Tauernklinikum Zell am See verlangt 85 Euro. Labore in vielen Bundesländern wollen zwischen 55 und 120 Euro pro PCR-Test. Die Antigentests kosten zwischen 25 und 40 Euro.

Die Teststraßen bleiben offen. Dort sollen sich nur jene Menschen mit Corona-Symptomen auchweiterhin gratis testen können.