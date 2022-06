Karner warnt: 'Schleppern ist egal, wer ertrinkt'

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will Aslyprüfungen in Drittstaaten.

Wien. Karner spricht im oe24.TV-Interview zur neuen Flüchtlingskrise.

oe24.tv: Alleine in den ersten vier Monaten des heurigen Jahres gab es 16.000 Asylanträge, eine Steigerung von 138% gegenüber dem Vorjahr. Woran liegt das?

Gerhard Karner: Das ist eine massive Steigerung. Wir müssen klare Kante zeigen, damit unser System nicht überfordert wird. Denn es gibt Vertriebene aus der Ukraine und jene Asylwerber, die zurecht um Asyl bitten, aber auch eine dritte Gruppe, die ihre wirtschaftliche Lage verbessern will und vor allem durch Schlepper ins Land gebracht werden.

oe24.tv: Sind die Schlepper noch zu stoppen?

Karner: Die furchtbare Situation in der Ukraine wirdvon der Schleppermafia massiv ausgenutzt. Sie sagen, bezahle mir 3000 bis 5000 Euro dann kommst du nach Europa. Europa ist derzeit offen – so läuft das Marketing der Schlepper. Schleppern ist egal, wer ertrinkt oder erstickt. Wir setzen auf scharfe Kontrollen an der Grenze, in Zügen, auf Autobahnen.

oe24.tv: Sie wollen Asylanträge in Drittstaaten prüfen lassen. Rechtlich nicht möglich. Was wollen Sie tun?

Karner: Rechtlich ist das derzeit nicht möglich, aber es geht darum, dass wir weiterkommen. Nämlich, dass die Asylantragszahlen massiv steigen – vor allem aus Ländern, die praktisch keine Chance auf Asyl haben – Tunesien, Indien, Pakistan. Da ist die EU gefordert: Österreich ist ein Binnenland in der EU und hat trotzdem die zweitmeisten Asylanträge pro Kopf. Es braucht robusten Außengrenzenschutz und eine Regelung für Verfahren außerhalb der EU.

oe24.tv: Wie viele Ukrainier sind in Österreich? Sind Sie mit ihrer Integration zufrieden?

Karner: Wir haben insgesamt über 70.000 erfasst. Mit Vertriebenen-Karten für den temporären Schutz. Die Deutschkurse werden nachgefragt, ich danke allen Helfern.

oe24.tv: Finden Sie genug neue Polizisten?

Karner: Ja, in den letzten Tagen haben 350 junge Polizisten begonnen. Neue Bewerber sind immer wiklkommen.