Kanzler Nehammer trifft auf Türkei-Präsidenten Erdogan

Am Mittwoch fliegt Nehammer nach Madrid, trifft Erdogan und weitere NATO-Größen.

Madrid. Nachdem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im April Russlands Kriegsherren Wladimir Putin in Moskau getroffen hatte, sitzt er am MIttwoch in einem Arbeitsgespräch am Abend mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan zusammen. „Es geht um Vermittlung im Ukraine-Krieg, vor allem um Grüne Korridore, und damit um die Ernährungssicherheit auf der Welt“, erfährt ÖSTERREICH aus dem Kanzleramt.

NATO-Gipfel. Derzeit tagt die NATO in Madrid, sucht eine gemeinsame Linie. Beim transatlantischen Dinner treffen NATO- und EU-Größen aufeinander, suchen engere Zusammenarbeit. Nehammer ist auch bei diesen Gesprächen zugegegen. Am Abend geht es dann aber schon wieder nach Österreich. Denn am Donnerstag ist der Öst. Gemeindetag in Wels.