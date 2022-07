Justizministerin Zadic auf Besuch in Bosnien-Herzegowina

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist am Montag und Dienstag auf Besuch in Bosnien-Herzegowina, um das Land bei seinem Weg in die Europäische Union zu unterstützen.

Zadic trifft am Montagnachmittag ihren Amtskollegen Josip Grubesa und will mit ihm eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, welches die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der Justiz im Fokus hat.

Österreich biete Bosnien-Herzegowina in diesem Bereich Unterstützung an, hieß es in einer Vorab-Medieninformation. Die Bundesregierung befürwortet, dass Bosnien-Herzegowina den offiziellen EU-Kandidatenstatus zugesprochen bekommt, auch wenn der globale Fokus derzeit auf der Ukraine liege. Vor einem potenziellen Beitritt müssten jedoch wichtige Reformen umgesetzt werden, die derzeit "oftmals stocken oder sogar rückläufige Tendenzen zeigen". "Klar" sei auch, dass das Land den Weg in die EU nur geeint bewältigen kann, lautete die Stellungnahme.

Zadic trifft am Montagnachmittag auch mit dem Präsidenten des Hohen Justiz- und Staatsanwaltschaftsrates (HJPC) Halil Lagumdzija und Bosniens Hohem Vertreter Christian Schmidt zusammen. Am Dienstag nimmt sie in Sarajevo gemeinsam mit dem Rechtsexperten Nedim Ademović und Leila Bicakcic, der Direktorin des Zentrums für Investigative Berichterstattung (CIN), an der Podiumsdiskussion "Quo vadis BiH? EU accession, Rule of Law, Youth, Environment" teil.