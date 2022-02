Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) ist in der albanischen Hauptstadt Tirana.

Beim Besuch in der Europäischen Jugendhauptstadt 2022 wird neben dem Europäischen Jahr der Jugend die Perspektive junger Menschen auf den Beitritt zur EU im Fokus stehen. Zudem sind zahlreiche Meetings geplant. Plakolm wird unter anderem Bora Muzhaqi, Staatsministerin für Jugend und Kinder, und den Bürgermeister von Tirana, Erion Veliaj, treffen.

Außerdem stehen Begegnungen mit jungen Wirtschaftstreibenden aus der Region, Vertretern der Regional Youth Co-operation Office (RYCO) und eine Talk-Veranstaltung im Rahmen des OSZE/ADA-Projekts "Youth in Focus: Promoting the role of Youth in Peace and Security in Albania" auf der Agenda. Im Vorfeld der Reise meinte Plakolm, dass die Europäische Union ohne die Staaten des Westbalkans "wie ein Schnitzel ohne Preiselbeeren" sei.