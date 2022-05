Jetzt ist es fix: Auch Schramböck tritt zurück

Politik-Live-Informationen zufolge wird auch Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck heute noch zurücktreten.

Margarete Schramböck war nur noch im Amt, weil die Lieblingskandidatin für das Wirtschaftsressort – die Zillertaler Seilbahn-Millionärin Martha Schultz – sich seit Jahren standhaft weigert, den Job zu übernehmen. Doch der plötzliche Rücktritt von Elisabeth Köstinger brachte Schramböck endgültig in eine unmögliche Situation — wie POLITIK LIVE zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe aus höchsten ÖVP-Kreisen erfuhr, wurde der Rücktritt der Tirolerin für Montagabend erwartet.

Schramböck war – wie Köstinger oder Susanne Raab eine Erfindung von Ex-Kanzler Sebastian Kurz – und da sie als A1-Chefin quasi Digitalisierungsexpertin war, konzentrierte sie sich auf das Thema.

Nur: Das ging nur so lange gut, bis es zum Mega-Bauchfleck der Online- Lachnummer „Kaufhaus Österreich“ kommt - jene Plattform. die sogar als „österreichisches Amazon“ angekündigt war, wurde in wenigen Tagen aus dem Boden gestampft – und funktionierte gar nicht.

Mangels Verankerung im Wirtschaftsbund hatte sie auch dort keinen Rückhalt – was sie eben jetzt den Job kostete.



Ministerium aufgefettet mit dem Thema Tourismus

Im Wirtschaftsministerium könnte es einen spektakulären Neustart geben. So könnte es zu einer Änderung des Ministeriumsgesetzes kommen - nach dem Rücktritt von Elisabeth Köstinger könnte der Tourismus wieder zurück ins Wirtschaftsressort kommen. Gehandelt wurde auch, dass Arbeitsminister Martin Kocher mächtiger Wirtschafts- und Arbeitsminister werden könnte - doch da müssten die Grünen zustimmen, und eine Zusammenlegung der beiden.