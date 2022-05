Israel, Island und Tschechien – Regierung im Reisefieber

Österreichs Regierungspolitiker sowie der Nationalratspräsident sind heute im nahen und fernen Ausland unterwegs.

Es ist eine kleine Flut von Auslandsreisen, die vor allem ÖVP-PolitikerInnen in diesen Tagen absolvieren. Hervor sticht der extrem reislustige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (heuer schon in Tschechien und Italien). Sobotka weilt aktuell in Israel, wo er u. a. den Simon-Wiesenthal-Preis an Zwi Nigal übergab.

© Parlament

Sobotka übergibt Preise an Zwi Nigal, einem österreichisch-israelischer Zeitzeugen, der 1939 aus seiner Heimatstadt Wien flüchten musste.

Plakolm auf Dienstreise in Island - und dann ebenfalls Israel

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm verschlug es exakt in die Gegenrichtung: In Island konferierte sie mit den Stadtmüttern und –vätern von Reykjavik und besucht ein Planet Youth Treffen. Doch Plakolm plant auch schon ebenfalls eine Israel-Reise; Vom 22. bs 24. Mai wird auch sie das Heilige Land besuchen.

Nehammer arbeitet heute in Prag

Und dann der Kanzler: Karl Nehammer hat es allerdings nicht ganz so weit, am heutigen Dienstag geht es nach Prag zum ebenfalls neuen Premier Petr Fiala. Zumindest diese Reise hört sich nach Arbeit an: Nach dem Empfang mit militärischen Ehren in der Residenz des tschechischen Regierungschefs ist eine gemeinsame Pressekonferenz im Regierungsamt geplant. Themen der Gespräche werden laut Bundeskanzleramt neben bilateralen Themen vor allem der Krieg in der Ukraine sowie EU-Themen sein, denn Tschechien übernimmt ab 1. Juli den EU-Ratsvorsitz von Frankreich.

Und: Fast wäre auch der Bundespräsident unterwegs gewesen – doch Alexander Van der Bellen musste seine für Donnerstag geplante Finnland-Reise absagen.

...und Rendi in Berlin

Doch nicht nur Die Regierung ist unterwegs, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist heute beim SPD-Kanzler Olaf Scholz zu Gast.