Impfpflicht bleibt auch im Sommer ausgesetzt

Die Impfpflicht bleibt fix ausgesetzt – der entsprechende Expertenbericht ist fertig.

Gesundheitsminister Johannes Rauch hat es angekündigt – heute ist es so weit: Der Expertenbericht zur Impfpflicht wird veröffentlicht, und so wird die umstrittenste aller Co­rona-Maßnahmen angesichts sinkender Zahlen ausgesetzt bleiben. Die verkündete Ministerin Karoline Edtstadler am Dienstag.

Eigentlich hätte bei Verstößen gegen die Pflicht ab Mitte März gestraft werden sollen, auf Empfehlung der Experten-Kommission war die Impfpflicht jedoch bis vorerst 1. Juni ausgesetzt. Nun wird diese Regelung nach einer weitere Empfehlung der Experten über den Sommer verlängert. Edtstadler erläuterte, dass die Impfpflicht ein gravierender Grundrechtseingriff und deshalb nur zulässig sei, wenn sie verhältnismäßig sei. Die Kommission sei aber zu dem Schluss gekommen, dass diese Verhältnismäßigkeit derzeit nicht gegeben sei. Die Situation sei derzeit eine andere als zum Zeitpunkt des Beschlusses des Gesetzes. Deshalb wäre "ein Scharfstellen" derzeit nicht gerechtfertigt.