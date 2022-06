Impfpflicht abgeschafft: Vorleistung für Landtagswahlen

Trotz steigender Corona-Zahlen verkündet die Regierung am Donnerstag das Aus für die Impfpflicht. Es ist wohl eine Vorleistung an die Bundesländer, die demnächst wählen.

Die türkis-grüne Bundesregierung schafft die Impfpflicht ab. Gesundheitsminister Johannes Rauch und ÖVP-Klubchef August Wöginger verkünden die Entscheidung.

Für Politik-Insider kommt die Entscheidung nicht überraschend, im Herbst beginnt mit Tirol eine ganze Reihe von Landtagswahlen - und auch die mächtige niederösterreichische ÖVP überlegt die Wahl vorzuziehen . Zuletzt hatte es bei Kommunalwahlen massive Stimmenabflüsse in Richtung Impfgegner gegeben - die schwarzen Landesparteien hatten deswegen Druck gemacht, trotz steigender Zahlen das Impfthema von Tisch zu bekommen,

Die Impfpflicht ist aktuell zwar via Gesetz verankert, aber per Verordnung ausgesetzt - und zwar bis zum 31. August. Dann müsste eigentlich die installierte Kommission neuerlich die Lage beurteilen. Im Raum steht aber nun, dass das Impfpflicht-Gesetz - das bis Ende 2024 gilt - selbst geändert bzw. abgeschafft werden könnte.

Impfkommission wurde von Entscheidung völlig überrascht

In der vierköpfigen Expertenkommission, die die Regierung zur Beratung in Sachen Impfpflicht eingerichtet hat, wusste man am Donnerstagvormittag noch nichts von einer kompletten Abschaffung. "Ich habe davon überhaupt nichts gehört", so Impf-Experte Herwig Kollaritsch. Eine Abschaffung wäre aus seiner Sicht allerdings auch nicht problematisch. Aufgabe der Kommission sei es gewesen, zu bewerten, ob aus medizinischer und verfassungsrechtlicher Sicht eine allgemeine Impfpflicht notwendig ist. In ihrem letzten Bericht Ende Mai war die Kommission zum Schluss gekommen, dass diese derzeit nicht angemessen sei. Die Entscheidung liege dann bei der Politik.

