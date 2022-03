Gratis-Test nur noch mit Symptomen

Bund vor Stopp für "Alles gurgelt" & Co. Im Gesundheitsministerium stehen alle Zeichen auf Aus für die Gratis-Tests.

Wien. Das, was man in Wien längst befürchtet, dürfte am 1. April eintreten. Auf Druck der ÖVP wird im Gesundheits­ministerium die Abschaffung der Gratis-Tests vorbereitet: „Wichtig ist, dass mögliche Änderungen der Teststrategie ausschließlich die Screeningprogramme betreffen“, hieß es im Gesundheitsministerium.

„Alle Tests für symptomatische Personen, Verdachtsfälle und Kontaktpersonen werden weiterhin kostenlos sein.“ Das bedeutet aber im Umkehrschluss: Dem „Alles gurgelt“-System, mit dem man sich jederzeit gratis testen kann, wäre die Finanzierung entzogen.