Bisher wurden etwas mehr als 132.000 Gratis-Tablets und Laptops an Schülerinnen und Schüler ausgeliefert. Ein Viertel der Geräte fehlt noch.

Im vergangenen Herbst hat die Auslieferung der Gratis-Tablets an die SchülerInnen begonnen – abgeschlossen ist das Unternehmen aber keineswegs. Laut einer Anfragebeantwortung an die SPÖ gab Bildungsminister Martin Polaschek bekannt, dass bisher bundesweit erst 75% der bestellten Geräte an SchülerInnen und LehrerInnen ausgeliefert worden sind. Die Auslieferung startete in allen Klassen der 5. und 6. Schulstufe.

Probleme bei der Ausschreibung

Der Grund für die Verzögerung sind Probleme bei der Ausschreibung von Windows- Tablets wo die Ausschreibung wiederholt werden musste. „Der Gerätetyp Windows Tablets kommt in Verbindung mit der neuerlichen Ausschreibung und in Analogie der Bereitstellung durch den Hersteller und Lieferanten zeitversetzt zur Auslieferung“ schreibt der Minister.

Vorarlberger sind die Nachzügler

Spannend ist die Verteilung in den Ländern: Im Burgenland sind bereits 97 % der Tablets ausgeliefert – in Vorarlberg sind es erst 43 %. Wien liegt mit 85 % deutlich über dem Schnitt von 75 %.

Das ist das Ranking der Bundesländer.