Gewessler sagt Eltern-Taxis am Schulweg den Kampf an

Schulkinder sollen nicht mehr mit dem Auto zum Unterricht kutschiert werden.

Wien. Die neue Straßenverkehrsordnung enthält nicht nur mehr Freiheiten für Radfahrer - sondern auch eine wahre Bombe für heimische Eltern:

Schulstraße. In unmittelbarer Nähe vor Schulen können nun temporäre Fahrverbote verhängt werden. Damit sagt die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler den sogenannten „Eltern-Taxis“ den Kampf an. Lange SUV-Schlangen in der Früh sollen damit unterbunden werden. Eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn darf man nicht mehr in die Straße einfahren.

Kinder sollen jetzt lieber in die Schule radeln

Ausnahmen. Das schnelle Abliefern der Kinder hat damit ein Ende – vorausgesetzt die jeweilige Behörde oder Gemeinde erklärt den Bereich zur Schulstraße. Nur „unbedingt notwendige Fahrten in Schrittgeschwindigkeit“ bleiben möglich, so das Ministerium. Die Kinder sollen wohl lieber mit dem Rad in die Schule fahren - denn das bleibt auch beim Fahrverbot weiter erlaubt.