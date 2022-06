Gewessler für Tempo 100 auf Autobahn

Verkehrsministerin Leonore Gewessler meldet sich zu Tempolimit zu Wort.

Österreich. Letztes Wochenende tagte der Klimarat zum letzten Mal: 100 Österreicher wurde dabei ausgewählt, um einen Fahrplan für die Klimaneutralität bis 2040 aufzustellen. Einer der Vorschläge soll ein allgemeines Tempolimit von 100 kmh auf Autobahnen sein.

Zuspruch. In einem Radio-Interview spricht sich Gewessler für das gedrosselte Tempo aus: „Das heißt gleichzeitig Geld sparen, dem Klima etwas Gutes tun und weniger Abhängigkeit vom russischen Öl“, so die Grüne am Montag. Zuletzt hatte sie sich noch gegen eine Einführung eines solchen Limits ausgesprochen.

Windräder gegen russischen Diktator

Energiewende. Um aus die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas für die heimische Versorgung abzukommen, präsentierte Gewessler am Montag einen 3-Punkte Plan. Durch Verbesserungen in der Energieraumplanung und vereinfachten Umweltverträglichkeitsverfahren sollen Windräder auf die Überholspur kommen.

Gegen Putin. Damit will sie die Erneuerbaren stärken - und sich von Russland entfernen. „Wir brauchen jedes Windrad als Zeichen gegen Präsident Putin“, bekrätigte die Umweltministerin ihre Anliegen.