Fastenzeit ist Edtstadler 'blunzen'

Die Ministerin verschickt bereits vorab Ostergrüße.

Passend zum Gründonnerstag in grün gekleidet versendet die EU-Ministerin Karoline Edtstadler Ostergrüße über die sozialen Medien. Nicht wie üblich am Gründonnerstag mit Spinat , sondern mit einer Blunzen, Eiern und einer Käsewurst. "Ich wünsche allen ein frohes Osterwochenende, auch meinem Team, di wirklich das ganze Jahr etwas leisten. Ohne eine ordentliche Osterjause kann ich sie aber nicht ins Wochenende entlassen, daher Mahlzeit", so Edtstadler in ihrem Facebook-Posting ehe sie bei einem Stück Käsewurst zubeißt.

© Facebook/Edtstadler

Auch Mikl kocht

Neben Edtstadler stellte auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihre kulinarischen Köstlichkeiten ins Web. Bei Mikl-Leitner ging es traditioneller her, sie zeigte Spiegelei mit Spinat und Knödel.