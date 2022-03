× Ex-Kanzler Kurz feierte in Wien

Der Ex-ÖVP-Chef überraschte Feierwütige eines Nachtclubs in der Wiener City.

Wien. Seitdem er seinen US-Job bei Trump-Fan und Milliardär Peter Thiel bekannt gegeben hatte, ist es ruhig um Ex-Kanzler Sebastian Kurz geworden. Zwischen seinem Familienleben und dem Pendeln zwischen Wien und L. A. bleibt nicht viel Freizeit für den „Global Strategist“.

Wien-Besuch. Umso mehr staunten Partygänger am letzten Dienstag: Im Szeneclub INC. am Wiener Schwarzenbergplatz feierte der Ex-Kanzler beim „Tipsy Tuesday“-Clubbing das Comeback der Nachtgastro. Zuvor wurde der frischgebackene Vater auch in einem Balkan-Lokal in Rudolfsheim-Fünfhaus gesichtet.

Selfie-Marathon so wie in "Geilomat"-Zeiten

Andrang. Zahlreiche Partygäste ließen sich die Gelegenheit für ein Foto mit dem Ex-Kanzler nicht entgehen. Kurz selbst wirkte dabei bestens gelaunt und zeigte sich bereitwillig für den Selfie-Marathon.

Anfangszeit. Die Fotos wurden auf den Social-Media Kanälen der Partyreihe fleißig geteilt. Die Feier-Bilder erinnerten manchen User an die Polit-Anfänge von Kurz, als er mit dem „Geilomat“ im Wiener Nachtleben auf JVP-Stimmenfang ging.