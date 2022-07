Direkt aus Ungarn: Pro Tag 250 Flüchtlinge aufgegriffen

Pro Tag werden derzeit rund 250 Flüchtlinge von Ungarn kommend aufgegriffen.

Immer wieder gibt es Abstimmungstreffen mit den Ungarischen durch Minister Gerhard Karner (ÖVP) – genutzt hat es bisher offenbar wenig: Wie das Innenministerium bestätigte, bleibe die Zahl der aufgegriffenen Flüchtlinge, die ins Burgenland kommen, weiter hoch. Bereits bis zu 250 pro Tage seien es, wurde POLITIK LIVE bestätigt. Die Situation sei „angespannt“, das Innenministerium muss die Transportkapazitäten in die Asylquartiere verstärken. Dass Flüchtlinge einfach auf die Straße gestellt werden, hat ein Ministeriumssprecher gestern dementiert.

Laut Karner gab es bis Mitte des Jahres 31.000 Asylanträge – damit könnte heuer die Zahl von 2016 (42.000) übertroffen werden. Übrigens sind die nach Österreich kommenden Ukraine-Vertriebenen in der Statistik nicht enthalten.

Was Karner besonders ärgert: Zunehmend kommen nicht nur Syrer und Afghanen zu uns , sondern auch Migranten aus Marokko, Tunesien oder Indien.