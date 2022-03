Der große Schlepper-Report: Woher die Täter kommen

Die Zahl der Flüchtlinge ist im vergangenen Jahr um 160 % gestiegen. Es wurden auch mehr Schlepper erwischt- hier stieg die Zahl der festgenommenen Verdächtigen um immerhin 33 %.

2021 war für die Grenzpolizei ein starkes Jahr – POLITIK LIVE liegt die brandaktuelle Schlepperstatistik vor. Die zeigt nicht nur, dass die Zahl der Tatverdächtigen im Menschenhandel stieg – sie zeigt auch, wie das Business läuft. Eines vorweg: Die Kleinen werden erwischt, die Hintermänner bleiben im Dunkeln.

Mehr als ein Verdacht: Ungarn schaut bei Schleppern weg

Aber zu den Zahlen: 2021 wurden insgesamt 571 Schlepper erwischt, damit ist die Zahl der Tatverdächtigen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 33 % gestiegen. Fast ein Drittel der Verdächtigen (siehe Tabelle unten) wurden im Burgenland – also zur Grenze nach Ungarn – erwischt. Es gibt ja schon lange den Verdacht, dass die ungarischen Behörden wegschauen, wenn es darum geht, dass Flüchtlinge ihr Land in Richtung Österreich verlassen. Viele Festnahmen gibt es auch in Nieder- und Oberösterreich.

Die Länder-Statistik - Schwerpunkt der Aktivitäten liegen im Osten.

Flüchtlinge ganz unter in der »Schlepper-Nahrungskette«

Doch wer sind die Tatverdächtigen? Auffällig: Die Nationalität der Schlepper und der Geschleppten ist oft gleich. So kamen immerhin 44 % der Tatverdächtigen aus Afghanistan, weitere 133 aus Syrien. Im Innenministerium weiß man warum: „Die Geschleppten verdienen sich oft die Schleppung, indem sie andere Flüchtlingen später selber ins Land schmuggeln“. Sie stehen praktisch ganz unten in der „Nahrungskette“ und werden auch am ehesten erwischt. So waren etwa 2020 noch 50 Iraker schnappt worden – im vergangenen Jahr waren es dann nur 11. Im Gegenzug ist die Zahl der Syrer von 68 auf eben 133 gestiegen. Die Hintermänner stammen oft aus Ungarn, Serbien usw. die scheinen in der Schlepperstatistik dann schon wesentlich seltener auf. Jedenfalls stark gestiegen ist übrigens die Zahl der verdächtigen Rumänen - und zwar auf 60. Ebenfalls spannend: Nur 30 der Verdächtigen sind Österreicher.

Das ist auf Auflistung der Tatverdächtigen nach der Nationalität.

