Brunner tauschte sich in London über Green Finance aus

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat sich bei einem Amtsbesuch in London mit dem britischen Schatzmeister Rishi Sunak zu den Themen "Green Finance" und Digitalsteuer ausgetauscht.

Auch die Wirtschaftshilfen nach der Coronakrise seien besprochen worden, sagte ein Sprecher des Ministers nach dem Treffen. Im Hinblick auf die geplante Ausgabe einer österreichischen grünen Anleihe (Green Bond) solle es zu einem Austausch von Experten beider Seiten kommen.

Österreich soll nach dem Willen Brunners beim Thema Green Finance Vorreiter in Europa werden. Durch den Austausch auf Expertenebene will Österreich von den britischen Erfahrungen lernen. Der britische Schatzmeister Sunak habe die Wichtigkeit der Transparenz für Investoren unterstrichen, hieß es nach dem Treffen in London. Großbritannien hatte vergangenen September zum ersten Mal eine grüne Staatsanleihe ausgegeben und dabei laut offiziellen Angaben 10 Mrd. Pfund (11,85 Mrd. Euro) eingenommen.

Die Republik wird bei der geplanten Emission der ersten eigenen grünen Anleihe von den Banken JPMorgan und Bank Austria begleitet. Die Ausgabe der grünen Staatsanleihe ist für die kommenden Monate geplant. Damit sollen Mittel von Investoren lukriert werden, die in umweltfreundliche Projekte investiert werden. Am Donnerstag ist ein Treffen des Finanzministers mit Vertretern von JPMorgan in London geplant.

Brunner habe sich mit seinem britischen Kollegen zudem über die hohen Energiepreise und entsprechende Hilfsmaßnahmen für Haushalte ausgetauscht. Im Vereinigten Königreich sollen demnach 80 Prozent der Haushalte einmalig 150 Pfund (178 Euro) erhalten, um die hohen Energiekosten abzufedern. Eine ähnliche Maßnahme war zuletzt auch hierzulande beschlossen worden.

Rishi Sunak habe sich bei Österreichs Finanzminister weiters über die Umsetzung der Digitalsteuer in der EU erkundigt. Laut seinem Sprecher habe Brunner sich diesbezüglich zuversichtlich geäußert, meinte der Pressesprecher nach dem Treffen.