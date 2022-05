Die Angelobung der neuen Minister und Staatssekretäre verzögert sich, weil der designierte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig positiv auf Corona getestet wurde.

Er habe zwei positive Antigen-Tests angegeben, hieß es. Seine Angelobung werde später nachgeholt werden. Somit wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen nur Wirtschaftsminister Martin Kocher, Digitalstaatssekretär Florian Tursky und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (alle ÖVP) angeloben.

Die Rochade war Folge des Rücktritts von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger - die nun bis Totschnigs Genesung bleiben wird - und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP). Deren Aufgaben werden neu verteilt. Das Landwirtschaftsressort verliert die Telekom-Agenden an das Finanzministerium, den Tourismus an das Wirtschaftsministerium und den Zivildienst an das Jugendstaatssekretariat. Das Wirtschaftsministerium gibt den Digital-Bereich an das Finanzministerium ab, die Reste werden mit dem Arbeitsressort fusioniert.