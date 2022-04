7.790 Demos allein in Wien, Ring war 78 Mal gesperrt

Insgesamt 12.804 Demos gab es 2021 – Demo-Turbo waren die Corona-Proteste, die andere Versammlungen ausgestochen haben.

Die Zahl nannte Innenminister Gerhard Karner in einer Parlamentarischen Anfragebeantwortung an die Neos. Klar vorne ist die Bundeshauptstadt, wo gleich 7.790 Mal demonstriert wurde.

Hier die Demo-Zahlen nach Bundesländern:

Wien 7.790 Oberösterreich 1.715 Tirol 872 Steiermark 682 Niederösterreich 612 Salzburg 411 Kärnten 274 Vorarlberg 269 Burgenland 179

Der Ring war gleich 78 Mal gesperrt

Für die Hauptstadt fraglos eine Belastung: So wurde die Ringstraße im vergangenen Jahr gleich 78 Mal gesperrt, an manchen Tagen bis zu drei Mal. Auf der Hitliste folgt dann OÖ vor Tirol und der Steiermark.

Rund ein Drittel Corona-Proteste

Quer über die Bundesländer sind rund ein Drittel der Demos Proteste gegen Corona- Wien hat die Corona-Demos nicht ausgewiesen, war aber stets Zentrum der sogenannten „Maßnahmen-Gegner“.

452 Mal wurden Demonstrationen verboten

Hoch ist auch die Zahl der verbotenen Demos:: 401 allein in Wien, 51 in den anderen Ländern, Aufgelöst wurden in Wien zudem 12 Versammlung, 6 davon waren Covid-Demos.

Corona-Demos fressen andere auf. Generell ist die Zahl der Demos gesunken, 2020 waren es im ganzen Land noch 21.348. Grund: Die Corona-Leugner nehmen den anderen die Lust am Demonstrieren.