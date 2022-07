1. Ministerin ist schon in Ferienlaune in Bosnien

Die Justizministerin ist im Urlaubsmodus, genießt ein typisches Menü in Sarajevo.

Sarajevo. In bester Laune zeigt sich Justizministerin Alma Zadic (Grüne) auf einem Urlaubs-Schnappschuss. In sommerlich weißer Bluse, die Sonnenbrille im Haar. „In Sarajevo habe ich sehr gute Ćevapčići genossen“, teilt Zadic auf Facebook mit. Sie ist die erste Ministerin im Urlaubsmodus. Entstanden ist das Foto tatsächlich während einer Dienstreise nach Bosnien, bei der es auch einige Momente Freizeit gab. Mittlerweile ist Zadic wieder in Österreich. Der echte Urlaub folgt bald in Kroatien am Meer.

Andere Politiker sind schon im Mega-Urlaub. Bestes Beispiel: Österreichs Parlamentarier. Sie haben ihre 74 Tage lange Sommerpause am Freitag begonnen. Erst Mitte September steht im Parlament wieder eine Plenarsitzung an.