Politik-Insider

Tausche Parteiengesetz gegen Immunität des ÖVP-Klubchefs? Viel spricht dafür dass die Grünen August Wöginger vor einer Strafverfolgung bewahren.

Kommende Woche soll der Nationalrat über die Immunität von ÖVP-Klubchef August Wöginger beraten, Termin für den Immunitätsausschuss gab es am Donnerstag noch nicht – denn die Sache ist heikel. So heikel, dass darüber gut und gern die Koalition platzen kann. Denn stimmen die Grünen mit der vereinigten Opposition für die Auslieferung – kann die WKStA gegen einen der wichtigsten türkisen Koalitionspolitiker ermitteln. Und das in der äußerst peinlichen Postenschacher-Affäre rund um das Braunauer Finanzamt. Den Job bekam ja völlig zu Unrecht ein ÖVP-Bürgermeister.

Anwalt mit Grünen-nähe unterstützt Wöginger

Nun, in der Causa zeichnet sich zart aber doch ab, dass die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer ihr Koalitionsgegenüber schützen dürfte. Um ein Nein zu den Ermittlungen gegen Wöginger vorzubereiten, hat man am Dienstag im ORF-Report schon mal den Anwalt Alfred Noll vorgeschickt, der bei den Grünen einiges Renommee hat. „Wenn wir den Schutz vor polizeilicher Verfolgung haben - soweit es sich auf politische Tätigkeit bezieht – dann sollte man ihn auch beibehalten“ so Noll. Es gebe ganz klar einen Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit – Wöginger wäre demnach nicht auszuliefern.

Experte für einheitliche Praxis

Der Ansicht ist auch der Parlamentsexperte und ehemalige ÖVP-Klubdirektor Werner Zögernitz. Der Zusammenhang der Causa mit der Politischen Tätigkeit Wögingers sei klar: „Mir ist wichtig, dass es endlich zu einer einheitlichen Auslieferungspraxis kommt. Vor allem die Oppositionsparteien müssten ja ein Interesse daran haben“, so der Experte.

Kickl ausgeliefert, Wöginger nicht?

Zögernitz spielt da auf die Auslieferung von FPÖ-Chef Herbert Kickl wegen seiner maskenlosen Teilnahme an Corona-Demos an – auch hier habe es ja einen Zusammenhang mit dem Mandat gegeben, ausgeliefert habe man Kickl trotzdem.

Tausche Gust gegen Gesetz

Doch zurück zu Wöginger: Den Grünen könnte bei Wohlverhalten ein Gesetzes-Jackpot winken. Motto: Tausche Gust gegen Gesetz. Eigentlich hätte das neue Parteienfinanzierungsgesetz mit strengen Kontrollen durch den Rechnungshof schon letzte Woche präsentiert werden sollen – doch seit die Wöginger-Causa bekannt, ist, steckt es in der „Endabstimmung“. Zwar wird bei den Grünen betont, dass „sich dieser Trichter öffnet“. Doch man muss kein Schelm sein, um anzunehmen: Das Gesetz wird ganz rasch das Licht der Welt erblicken, wenn die Grünen brav sind und Wöginger vor der Justiz-Verfolgung bewahrt wird. Zumindest solange er im Parlament setzt.