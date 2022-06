Kurz’ Mann fürs Grobe muss jetzt in den U-Ausschuss

Der frühere Medienbeauftragte von Kurz wird in der kommenden Woche befragt.

Die ÖVP hat an der Skandalfront keine Atempause. Kommende Woche – konkret am Donnerstag – soll der langjährige Vertraute von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, im ÖVP-U-Ausschuss aussagen. Fleischmann ist weiterhin als Referent im ÖVP-Klub beschäftigt – und hat bisher ausgerechnet bei der ÖVP-Öffentlichkeits­arbeit rund um den U-Ausschuss mitgespielt. Laut Trend dürfte Fleischmann den ÖVP-Klub aber im Herbst verlassen – ÖSTERREICH-Informationen zufolge könnte er sich selbstständig machen, wie es übrigens Kurz’ seinerzeitiger Kabinettschef Bernhard Bonelli bereits getan hat.

Weiterhin im ÖVP-Parlamentsklub beschäftigt ist indes Ex-Kurzsprecher Johannes Frischmann – er arbeitet konkret für den ÖVP-Blog Zur Sache, wie ÖSTERREICH im Parlamentsklub bestätigt wurde. Ebenfalls im Sold des ÖVP-Klubs ist Lisa Wieser, die engste Vertraute von Kurz. Die einstige Kanzler-Assistentin ist Assistentin der langjährigen ÖVP-Klubreferentin Isolde Thornton.

Ebenfalls in absehbarer Zeit das ÖVP-Universum verlassen wird Kurz’ allerengster Vertrauter Stefan Steiner: Der frühere Sektionschef hat ja einen lukrativen 33.000-Euro-Beratungsvertrag mit der Bundespartei. Generalsekretärin Laura Sachslehner hat zwar betont, sie werde diesen nicht kündigen, er läuft aber bis Jahresende aus, und zwar ersatzlos.