Klimaanlage für die Klimaministerin um 143.100 Euro

In den Büroräumlichkeiten des Klimaministeriums wurde kräftig umgebaut.

Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) konnte sich mit der ÖVP zwar noch auf kein Klimagesetz einigen – immerhin eine neue Klimaanlage hat sie aber jetzt, könnte man boshaft anmerken.



143.100,77 Euro für neue "Kälte-Anlage"

. Denn laut einer Anfragebeantwortung an den SPÖ-Abgeordneten Philip Kucher musste in Gewesslers Ministeriumsgebäude in der Wiener Radetzky-Straße einiges renoviert werden. Um sage und schreibe 143.100,77 Euro wurde die Klimaanlage der Ministerbüros erneuert – wobei das nur der Kostenteil von Gewesslers Ministerium ist. Weitere 25 % – also 47.700 Euro – werden von einem anderen Ministerium – in dem Haus amtiert ja auch Vizekanzler Werner Kogler – getragen. Auch sonst wird heftig angekauft: Gewessler schaffte unter anderem auch 40 Drehsessel (um 6.391,00 €) sowie 20 „elektrische Schreibtische“ (15.137,44) an.

SPÖ-Mandatar Philip Kucher stellte die Anfrage.

Kucher tobt, gegenüber POLITIK LIVE sagt er: „Während ganz Österreich unter der dramatischen Teuerungswelle leidet, spielt Geld im schwarz-grünen Politapparat scheinbar keine Rolle.“