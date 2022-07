Wiener SPÖ widmet Sommerkampagne der Teuerung

Die Wiener SPÖ widmet ihre Sommerkampagne den Folgen der Teuerung.

Unter anderem sollen Mandatare und Funktionäre für Beratungsgespräche zur Verfügung stehen, hieß es in einer Aussendung am Montag. "Als Wiener Sozialdemokratie stehen wir an der Seite der Wienerinnen und Wiener und geben ihnen das Vertrauen, dass wir auch diese Herausforderungen gemeinsam meistern werden", so Landesparteisekretärin Barbara Novak.

"Wir sind als Ansprechpartner*innen auf den Straßen und Plätzen, in den Wohnhäusern und Gemeindebauten für die Wienerinnen und Wiener da und unterstützen und beraten sie in dieser herausfordernden Zeit", meinte Novak. So soll den Menschen der Zugang zu Unterstützungsmaßnahmen gegen die Teuerung erleichtert werden.

"Alleine kann Wien die Teuerung nicht stoppen", meinte der Wiener Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Ludwig. Man begrüße jede treffsichere Unterstützung durch die Bundesregierung. "Es kann nicht genug Maßnahmen zur Entlastung der Menschen geben." Zusätzlich zu den Regierungsmaßnahmen gebe es etwa die Wiener Energieunterstützung Plus. Außerdem halte man in Wien die Preise für die Öffi-Jahreskarte stabil und an Gratis-Kindergarten und Gratis-Ganztagsschule fest.