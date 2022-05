Umfrage- Duell am 1. Mai

Ausgerechnet am 1. Mai fällt SPÖ laut Umfrage zurück und ist jetzt gleichauf mit ÖVP.

Wien. Die Genossen schäumen vor Wut über die Umfrage, die ihnen just am Tag der Arbeit die Suppe versalzte. Laut dem Österreich-Trend von Peter Hajek haben SPÖ und ÖVP beide 26 Prozent. Die FPÖ ist bei 18 %, die Grünen bei 12 % und die Neos bei 9 %. MFG bei 7 % sei laut Hajek „politischer Blitzableiter“.

Monatelang vorne. Vor dem 1. Mai führten die roten Genossen allerdings in jeder Umfrage, waren im Februar und März stets vor der Volkspartei.

Noch am Vortag bei 28 %. Besonders ärgerlich für die SPÖ: Noch am 30. April erschien im Standard eine Umfrage, die sie als stärkste Partei auswies. Die SPÖ erreichte in der Umfrage des Market-Instituts 28 Prozent. Die ÖVP lag weit dahinter bei 24 Prozent. Die FPÖ war bei 19 %, die Neos bei 12 % und die Grünen bei 11 %. Der „Blitzableiter“ für frustrierte Wähler, wie Hajek MFG nannte, stand bei 5 % – und wäre somit im auch Parlament.

„Wir können die neuen Umfragedaten nicht nachvollziehen. Die ÖVP will uns anscheinend den 1. Mai crashen“, ärgert sich ein Parteistratege.