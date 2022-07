Umfrage-Desaster für die ÖVP und Kanzler Nehammer

Knaller in der aktuellen POLITIK-LIVE-Umfrage: Kanzlerpartei ÖVP fällt auf 20 % - und Karl Nehammer wird bei der Kanzlerfrage erstmals von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner geschlagen.

Wien. In den letzten Tag war im Kanzleramt und ÖVP-Zentrale leichte Panik zu beobachten gewesen – und das völlig zurecht, wie die brandaktuelle der Lazarsfeld Gesellschaft für ÖSTERREICH zeigt (2.000 Befragte in den KW 28 und 29, max. Schwankungsbreite + - 2,24%). Die ÖVP kommt demnach nur noch auf 20 % - das ist schon so schlecht wie zur Jahreswende 2016/17 als noch Reinhold Mitterlehner Parteichef war. Von der FPÖ wurde Türkis schon vor vier Wochen erstmals überholt. Diesmal verliert die Partei von Kanzler Karl Nehammer nochmals einen Prozentpunkt während die FPÖ um einen zulegen kann, das heißt: Die ÖVP liegt jetzt bereits drei Punkte hinter Herbert Kickls Truppe – eine Blamage sondergleichen, um so mehr als das nächste Mal ein Abrutschen unter die psychologisch so wichtige 20%-Marke droht.

© POLITIK-LIVE ×

Die aktuelle Sonntagsfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft

Und an der Spitze? Die unklare Linie der Regierung in Sachen Teuerung beschert der SPÖ von Pamela Rendi-Wagner einen neuen Höhenflug: 31 % sind zwei Punkte mehr als noch vor einer Woche. Die Grünen rutschen indes unter die 10-%-Marke, die Neos verlieren einen Punkt auf 11 %, und MFG wäre mit 4 % knapp aber doch im Nationalrat..

© POLITIK-LIVE ×

Die aktuelle Kanzlerfrage.

Das völlige Desaster für die ÖVP ist aber die Kanzlerfrage: Erstmals liegt der amtierende Bundeskanzler hinter der Oppositionschefin. Aktuell verliert Karl Nehammer auf 16 % - während Rendi-Wagner mit einem Sprung auf 17 % auch hier Platz 1 erobert. Beunruhigend für Nehammer: Sogar der radikale Herbert Kickl kommt bereits auf 12 % - weit zum ÖVP-Chef hat er da nicht mehr.