Türkis-Grünes Tauziehen um Mieterhöhungen

Die Mieterhöhungen könnten doch noch zur Entlastung ausgesetzt werden.

Wien. Bei den Richtwert- und Kategorie-Mieten wurde bereits im April eine Erhöhung beschlossen. Da die Inflation über 5 % stieg, wurden die Kategoriemieten nun erneut angehoben. Zusätzlich dazu steigen auch die Betriebskosten. Viele können sich das Leben nicht mehr leisten.

Verhandlungen. Das ist ist auch Türkis-Grün klar: Wie die zuständige Justizministerin Alma Zadic gegenüber ÖSTERREICH erklärte, „ist Wohnen ein zentrales Thema bei kommenden Anti-Teuerungspaket“. Dabei schließt sie auch eine Aussetzung der Mieterhöhungen nicht aus. Im Weg dabei dürfte allerdings der türkise Koalitionspartner stehen: Schon bei der Anhebung der Richtwert-Mieten versuchte Zadic bis zuletzt zu intervenieren - und biss sich an der blockierenden ÖVP letztenendes die Zähne aus.

Poker. Es bahnt sich also ein spannender Verhandlungspoker an - das türkis-grüne Tauziehen scheint in den Endspurt zu gehen.