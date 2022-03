SPÖ: Österreich soll humanitäre Hilfe massiv aufstocken

Die oppositionelle SPÖ hat eine deutliche Aufstockung der humanitären Soforthilfe Österreichs für die Ukraine gefordert.

Vizeklubchef Jörg Leichtfried rief die Bundesregierung am Dienstag auf, die Hilfe "rasch und massiv zu erhöhen". In einer Aussendung nannte Leichtfried keinen konkreten Betrag. Bisher sind 17,5 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds bereitgestellt worden.

Leichtfried wies darauf hin, dass die UNO allein für die ersten drei Monate einen Bedarf an über 1,1 Milliarden Dollar an humanitärer Soforthilfe in der Ukraine sieht. Weitere Mittel brauche es für Flüchtlinge in den Nachbarländern. Leichtfried forderte weiter, dass sich Österreich auf ankommende Flüchtlinge vorbereiten müsse. Was die Zivilgesellschaft, NGOs, Gemeinden und Bundesländer "hier wieder leisten", sei "fantastisch", so der steirische Abgeordnete. "Aber auch der Bund darf sich hier nicht aus der Verantwortung nehmen", so Leichtfried.