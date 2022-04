So läuft der Parteitag: Stiehlt Kurz Nehammer die Show?

In der ÖVP sieht man dem Auftritt des Ex-Parteichefs mit gemischten Gefühlen entgegen.

Es soll am 14. Mai in Graz ein Blitz-Parteitag werden. es sond gerade mal vier Stunden geplant: Zu Mittag geht es in der Grazer „Helmut-List-Halle los – gegen 16 Uhr soll Nehammer offiziell ÖVP-Chef sein. seine Wahl ist der einzige Tagesordnungspunkt.

1.000 Menschen werden erwartet — doch alles dreht sich um ihn; Sebastian Kurz hat die ÖSTERREICH-Story über seinen Parteitags-Auftritt auf Facebook bestätigt – er werden sich „für gemeinsame 20 Jahre bedanken“ – sprich: Kurz wird sicher eine Rede halten .

Kurz redet angeblich nur kurz

In der ÖVP spielt man den Auftritt als „völlig normal“ herunter: Kurz werde nur kurz reden – Nehammers programmatische Rede werden den Parteitag dominieren. in Wahrheit flattern die Nerven. Wird Kurz seinem Nachfolger die Show stehlen? Und wird die ÖVP-Basis dem Ex-Parteichef, der zwei Wahlen und den Kanzlersessel gewann, mehr zujubeln als dem neuen? Oder gar ein Comback fordern (was Kurz ja ausschloss)? Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, obwohl Nehammer alles tut, um die Landesparteien – vor allem die in NÖ – nicht zu verärgern.

Nehammer muss die 90%-Marke überspringen

Trotzdem gibt es intern Vorbehalte gegen den Neuen beäugt. „Allen ist aber klar, dass die ÖVP in der Krise den Parteichef nicht beschädigen darf, man wird ihn mit der geballten Faust in der Tasche wählen“ glaubt ein VP-Landesvertreter. EU-Ministerin Karoline Edtstadler ist auch sicher, dass die Partei „geschlossen“ hinter Nehammer steht. Die Latte liegt hoch: Kurz hatte zuletzt 99,7 %. Nehammer muss – da sind sich alle einig – zumindest den 90er schaffen.