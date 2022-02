Die burgenländische SPÖ gibt keine Ruhe: Der frühere Landeshauptmann Hans Niessl fordert eine Urabstimmung über die Spitzenkandidatur.

Pamela Rendi-Wagner lässt keine Gelegenheit aus, zu betonen, sie werde bei der nächsten Nationalratswahl als SPÖ-Spitzenkandidatin antreten. Nun, im Burgenland sieht man das anderes,. Er sagt es zwar nicht offen, bekanntlich strebt ja Landeshauptmann Hans Peter Doskozil selber diesen Job an.

Doskozil erfolgreichster SP-Politiker

Zu Wochenbeginn kam für "Dosko" dann Schützenhilfe von seinem Vorgänger Hans Niessl. Auf die Frage, ob Doskozil der bessere Spitzenkandidat wäre, sagte Niessl listig: "Da gebe ich keine Empfehlung ab, allerdings ist Hans Peter Doskozil der erfolgreichste sozialdemokratische Politiker in Österreich, ja sogar in Europa. Er setzt auf wichtige Inhalte." Die Frage stelle sich nicht, aber, so Niessl weiter: "Man sollte nach Deutschland schauen. Sowohl SPÖ als auch die Union haben die Spitzenkandidatur durch Mitgliederbefragungen entschieden. Dieser Weg solle auch in Österreich angedacht werden. Das sei "ein Mehr an Demokratie, ein Mehr an Mitsprache und wäre auch der heutigen entsprechend."