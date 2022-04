Parlament: FPÖ plant Frontalangriff gegen Nehammer

Am Mittwoch will die FPÖ den Kanzler in Sache Teuerung einmal so richtig in die Zange nehmen.

Die Teuerung ist DAS Thema dieser Tage. da kann es sich die FPÖ nicht verkneifen, im Parlament groß anzugreifen. Am Mittwoch kurz nach 9 wird Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka die Nationalratssitzung eröffnen - und FPÖ-Chef Herbert Kickl kann bei einer "Aktuellen Stunde" mit dem klangvollen Motto "Kostenlawine stoppen: Entlastung für Österreich - jetzt, Herr Bundeskanzler" angreifen, vorzugsweise den Bundeskanzler selbst . Ob Nehammer kommt, ließ das Kanzleramt bis zuletzt offen Nur ob der auch selbst kommt oder den Schlagabtausch mit Kickl scheut, war bis zuletzt unklar. Laut Parlamentsdirektion rechne man sehr wohl mit dem Erscheinen des Bundeskanzlers, im Kanzleramt selbst wollte man das aber nicht bestätigen. Kickl plant Frontalangriff gegen den Kanzler Nun, Kickl hat einiges vor. Schon am Dienstag griff er Nehammer frontal an. Nehammer inszeniere sich auf internationaler Bühne zwar als Hauptdarsteller, im Kampf gegen die Teuerung nehme aber nicht einmal eine Nebenrolle ein. In der Aktuellen Stunde wollen ihn die Freiheitlichen daher fragen, ob Nehammer zwischen Besuchen in Kiew, Moskau und Brüssel überhaupt ein Zeitfenster für die eigene Bevölkerung finde. Laut Kickl wäre ohnehin eine Neuwahl der einzige "Befreiungsschlag" wie er in einer Pressekonferenz abermals betonte. Der FPÖ-Klub- und Parteichef würde selbst "den Kampf gegen die Teuerung zum Mittelpunkt meiner Arbeit machen", wie er beteuerte - "das sind keine Wunderdinge, sondern das ist einfaches innenpolitisches Handwerk". Von Nehammer brauche es hingegen das Eingeständnis, "dass ich mit meinem Team am falschen Platz bin". Parteien - Lesen Sie mehr NEOS kritisieren "misslungenes Pandemiemanagement" Die NEOS orten angesichts der hohen Zahl an "Nachmeldungen" von Corona-Todesfällen ein neuerliches "Datenchaos des Gesundheitsministers" und ein "völlig misslungenes Pandemiemanagement". 1. Mai Kundgebung der SPÖ kehrt nach Coronapause zurück Die SPÖ wird den 1. Mai heuer wieder wie gewohnt begehen. Geplant ist eine Kundgebung am Wiener Rathausplatz ohne coronabedingten Einschränkungen. Stiehlt er Nehammer Show? Kurz tritt bei VP-Parteitag auf Am 14. Mai laden die Türkisen zum ihrem Bundesparteitag in Graz - Karl Nehammer wird neuer ÖVP-Chef. Doch auch sein Vorgänger wird erwartet.