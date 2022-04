OÖ Grüne: Nur Kaineder kandidiert als Landessprecher

Die oberösterreichischen Grünen wählen bei ihrer Landesversammlung am Samstag in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) Landessprecher und Landesvorstand.

Für erstere Position ist Amtsinhaber und Landesrat Stefan Kaineder wie 2019 der einzige Kandidat. Zudem wird der Leitantrag "Zeit für saubere Energie" beschlossen, der Unabhängigkeit von Öl und Gas fordert. Zur Veranstaltung in der Kitzmantelfabrik reisen Parteichef Vizekanzler Werner Kogler und Klimaministerin Leonore Gewessler an.

Fossile Fesseln - vor dem Hintergrund von Abhängigkeiten fragwürdiger Regime - lösen und den Ausbau der Erneuerbaren Energien mit aller Kraft vorantreiben, so wird der Leitantrag in einer Presseaussendung der oö. Grünen am Dienstag skizziert. Vorstellen wird ihn Ministerin Gewessler persönlich am Samstag in der Kitzmantelfabrik. Sie wird wie Parteichef Kogler eine Rede halten.

Nach den Abstimmungen - zur Wahl steht neben Kaineder, Stellvertreterin Dagmar Engl und Stellvertreter Severin Mayr der gesamte Landesvorstand - werden drei neue Gemeindegruppen der Grünen offiziell aufgenommen. Sie bildeten sich in Alberndorf in der Riedmark, St. Gotthard im Mühlkreis (beide Bezirk Urfahr-Umgebung) und Ohlsdorf (Bezirk Gmunden), wo die Grünen zurzeit sehr engagiert die Rodung von 18 Hektar Wald zugunsten eines Betriebsbaugebiets hinterfragen.