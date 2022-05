ÖVP-Parteitag: So wurde Nehammer zum "Mr. 100 %"

Seitenhieb geben Kurz - dann stehende Ovationen

Was nehme er aus der Politik mit?, fragt Maldberger jetzt Kurz. Der erzählt, dass er in der Zeit als Schüssel Kanzler war, sozialisiert wurde. "Ich war Dein Unterstützer und Bewunderer", sagt er zu Schüssel: "Ein großes Danke dass Du uns begeistert hast." Es gebe "ganz unterschiedliche Erfahrungen" in der Politik. In Wien sei er politische immer "einer Übermacht gegenüber gestanden". Er sei "sehr ,sehr dankbar für diese Zeit in 20 Jahren Politik." Er habe sich gefreut 2017 und 2019 Wahlen gewonnen zu haben. "Das waren prägende Erlebnisse, die ich niemals vergessen werde." Moderator Madlberger setzt mit einem Seitenhieb fort. "Dir ist vieles gelungen, was Dir aber am besten gelungen ist, heißt Konstantin", spricht er Kurz' Söhnchen an Kurz erzählt, dass er 20 Tage im Monat unterwegs ist, dass er "sehr viel hackeln" muss und dass sein Sohn oft mit sei. "Oft durchgeschlafen habe ich nicht". An Nehammer habe er keine Ratschläge. Er wünsche Karl, "dass er bleibt wie er ist." Er wüsche auch der ÖVP, für die er sein ganzes Erwachsenleben gearbeitet habe, auch nur das beste. Standing Ovations, die von der Musik abgedreht wird.