Ludwig will Gesamtkonzept für Teuerung

Der Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig will Entlastung für ökonomisch Schwächere.

Wien. In Wien drehte Bürgermeister Michael Ludwig bereits regional an Schrauben zur Entlastung. Das ist angesichts der explodierenden Lebenskosten auch bitter nötig. In der Regierung vermisst Ludwig im oe24.TV-Interview allerdings ein Gesamtkonzept gegen die massive Teuerung:

Konzept. „Das wäre jetzt nötig, auf Bundesebene ist aber davon noch nichts zu erkennen“, so der Wiener SPÖ-Chef besorgt. Er plädiert unter anderem für eine Senkung der Mehrwertsteuer bei Lebensmittel, da sie leicht umzusetzen wäre. Komplizierte Modelle will Ludwig vermeiden: „Die Menschen brauchen nämlich jetzt Geld“.