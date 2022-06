Jetzt startet Grosz seinen Wahlkampf um die Hofburg

Polit-Blogger und Ex-BZÖler Gerald Grosz steigt ins Rennen um die Hofburg ein. Mit einer persönlichen Erklärung.

Dann waren es drei: Am Dienstag startet Gerald Grosz nach Alexander Van der Bellen und Marco Pogo punkt 10 Uhr mit einer „Erklärung“ offiziell seinen Wahlkampf für das Amt des Bundespräsidenten im Herbst. Die aktuelle POLITIK-LIVE-Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (2.000 Befragte, 13.–14. 6.) sieht Grosz bei 9 %, VdB steht bei 44 %. Im Interview sagt Grosz: „Auch Norbert Hofer ist bei nur 8 % gestartet.“

Wahlkampf. Den Wahlkampf will der Polit-Analyst von oe24.TV vor allem online und „bei den Bürgern vor Ort“ bestreiten.

POLITIK LIVE gab er vorab dieses Interview

»Als Erstes würde ich die Regierung entlassen«

POLITIK LIVE: Sie stehen in Umfragen bei nur rund 9 %. Was erwarten Sie für die Wahl?

Gerald Grosz: Den Sieg. Norbert Hofer ist damals bei 8 % gestartet.

POLITIK LIVE: Wie legen Sie den Wahlkampf an?

Grosz: Auf Social Media. Da erreiche ich monatlich 6 Millionen User. Und vor Ort, bei den Bürgern. Plakate will ich keine.

POLITIK LIVE : Was würden Sie als Präsident machen?

Grosz: Als Erstes entlasse ich die Regierung: für Neuwahlen. Ich will auch eine Abstimmung über unsere EU-Mitgliedschaft.

POLITIK LIVE : Wie beurteilen Sie Van der Bellen?

Grosz: Schlecht, zu nah an Grün, er ist einfach nicht unabhängig.

POLITIK LIVE: Sie waren lange bei FPÖ, dann BZÖ ...

Grosz: Ich bin seit sieben Jahren parteifrei. Bei Sicherheit und Heimat bin ich rechts. Ich bin mit einem Mann in Partnerschaft, gesellschaftspolitisch bin ich ­liberal. (bra)